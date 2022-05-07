انت الان تتابع خبر أحمد الجندي يكذّب رواية دنيا سمير غانم ويكشف السبب الحقيقي لرفضها المشاركة في الكبير أوي 6 اتفرجوا لماذا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث المخرج أحمد الجندي لأول مرة عن أسباب غياب الفنانة دنيا سمير غانم عن أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير" الذي عرض في المارثون الدرامي الجاري.

وكان من المقرر أن يعرض مسلسل "عالم موازي" خلال موسم دراما رمضان 2022، غير أن خلافات حدثت بين الفنانة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال حالت دون مشاركته في الموسم الدرامي المنقضي، بسبب انحياز الأخير للموسم الثاني لمسلسل "في بيتنا روبوت" واختياره للعرض في الموسم الرمضاني واستبعاد "عالم موازي"، وهو ما أجج خلافاً حاداً بينهما انتهى بإعلان دنيا سمير غانم مقاطعة هشام جمال وفض الشراكة الفنية بينهما.

وأوضح المخرج أحمد الجندي، أن تعويض شخصية "هدية" الذي جسدتها الفنانة دنيا سمير غانم خلال الأجزاء الخمسة الأولى لمسلسل "الكبير" بشخصية أخرى كان أمر "شبه مستحيل"، وذلك لارتبط الجمهر بها ولكونها "فنانة شاملة سواء على مستوى التمثيل، أو الكوميديا" وذلك على حد زعمه.

ومضى مخرج "الكبير 6" قائلًا: "كان فيه عقبات كتير موقفانا ومنها إننا كنا عايزين ناس جديدة تدخل، وفقدان هدية كانت المشكلة الأكبر لأن الناس حبيتها جدًا، وفكرة ارتباط الناس بها في المسلسل وفكرة تعويض دنيا بمسير غانم بممثلة اَخري كانت مهمة شبه مستحيلة، علشان كده فكرنا بحد جديد ورشحت رحمة أحمد للدور".