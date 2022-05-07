انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الفنان الكبير يحيى الفخراني خامس أيام العيد وإخفاء الخبر الحزين اتفرجوا لماذا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنان الكبير يحيى الفخراني في خامس أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت أسرة الفنان المصري يحيى الفخراني حقيقة وفاته، بعد تداول أنباء حول ذلك.وأكدت، حسبما أفاد موقع صحيفة «الوفد»، أن الفخراني بصحة جيدة، نافيةً كل ما يثار من شائعات بخصوص حالته الصحية.

يُذكر أن آخر مسلسل قدَّمه يحيى الفخراني «نجيب زاهي زركش»، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أنوشكا، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.