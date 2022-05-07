انت الان تتابع خبر اعتزل التمثيل بعد ان شارك شمس البارودي وتزوج ملكة جمال.. وفي النهاية أصبح مزارع وبائع كتب!.. لن تتخيل من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدم الفنان محمد العربي خلال مشواره الفني العديد من الأدوار ما بين الأدوار البسيطة والأدوار الجريئة المثيرة للجدل، وكان لوالده أعمال ونجاحات عظيمة في الفن، حيث أسس المسرح العسكري، وقدم أدوار فنية مؤثرة، أبرزها دوره في فيلم العار.

لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا؛ حيث انفصل الثنائي بعد 3 أشهر فقط من الارتباط، على الرغم من أنه جمعتهما قصة حب كبيرة، وتزوج للمرة الثانية من الفنانة هناء ثروت، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم : إيمان وغفران ونور.

وهي شقيقة الفنان بهاء ثروت، زبدأت مشوارها الفني في عام 1973 وشاركت في العديد من المسلسلات المعروفة مثل جمال الدين الأفغاني ونور الإسلام والضباب وغيرها من الأعمال. وكان فيلم حمام الملاطيلي من أبرز الأفلام التي قدمها محمد العربي، حيث كان من بين أكبر وأهم أدواره.

فقدم دور أحمد طاهر عبدالسلام في فيلم حمام الملاطيلي للمخرج صلاح أبو سيف، من بطولة الفنانة شمس البارودي، لكن تسبب الفيلم في أزمة كبيرة؛ لأنه كان يحتوي على مجموعة من

المقاطع الجريئة التي جمعت العربي وشمس البارودي.

وتعرض الفيلم للإيقاف وعدم العرض، ثم سُمح بعرضه بعد تخفيف بعض المقاطع الجريئة قليلا.قرر اعتزال الفن بعد آخر عمل له مسلسل الزهور لا تموت إنتاج عام 1989، وتفرغ للأعمال التجارية واعتبر اعتزله هو توبة من الفن، وقام بفتح محل “حلاوني”؛ لكنه لم ينجح، فقرر تحويله إلى مكتبه، وبعد ذلك قرر الاستثمار في الزراعة وشراء مزرعة لمساعدته في الحياة، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل “الزهور لا تموت”، في عام 1989.

يُشار إلى أن العربي ابتعد عن الساحة الفنية منذ ما يقرب من 32 عاماً، وعُلم أنه فضّل الاهتمام بالناحية الدينية من حياته.