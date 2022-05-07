صدمة وسط الجماهير .. الكشف عن قيمة مؤخّر ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة... مبلغ لا يُصدّق!

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الاخبار التي انتشرت حول طلاق الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ من زوجها رجل الاعمال ​أحمد أبو هشيمة​ أفادت المعلومات ان الامر حصل قبل ايام قليلة من انتهاء شهر رمضان ضمن اجواء هادئة من دون اي مشاكل تذكر.

كما ان أبو هشيمة مستعد لدفع شيكاً لياسمين بقيمة مؤخرها الذي اتفقا عليه قبل الزواج ويصل الى 5 ملايين جينه مصري اي ما يعادل 270 الف دولار أميركي الا ان هذا الرقم لم يتم تأكيده الا انه تكهنات من المصادر التي اكدت ان الانفصال حدث جرا خلافات بينهما وفقا لما نشره موقع ا لفن .