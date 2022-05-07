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نسرين طافش تبهر جمهورها وتثير ضجة بإطلالة صيفية مميزة وغير متوقعة - اتفرج الصور

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الرياض - محمد الاطلسي - شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة.

وظهرت نسرين طافش من أحد الشواطئ، وهي ترتدي فستاناً باللون الأرزق، وبأكثر من لون، ونسقت معه حذاء صيفية من دون كعب، ونظارات شمسية كبيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما من الناحية الجمالية، فتركت نسرين طافش شعرها منسدل على كتفها بطريقة طبيعية، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمال ملامحها.

وعلقت نسرين طافش على المنشور، متمنية يوم جميل للمتابعين، وكتبت: "اتصل مع طاقة جمال الخالق، يوم سعيد للجميع".

المصدر - الفن

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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