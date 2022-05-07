نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من لميس جابر على شائعة وفاة يحيى الفخراني على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات، شائعة وفاة الفنان الكبير يحيى الفخراني التي زعمت وفاته بعد إصابته بأزمة قلبية.

وردت الإعلامية لميس جابر على شائعات وفاة زوجها والتي أثارت ضجة كبيرة، وتصدر على إثرها الفنان الكبير محركات البحث على جوجل.

وأكدت لميس جابر، في تصريحات صحفية، أن الفنان بخير وصحة جيدة، نافيةً ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول وفاته إثر أزمة قلبية.

وأضافت زوجة الفنان يحيى الفخراني أنها كانت معه مؤخرًا في زيارة عائلية لأحد أقاربهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيةً له قائلة: ربنا يحافظ عليه ويديله طول العمر ويخليه لأولاده وأحفاده، وفق تعبيرها.

وبعد ساعات قليلة من شائعة وفاة يحيى الفخراني، تصدر الفنان الكبير تريند محركات البحث على جوجل، إذ إنه ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الشائعات التي تلاحق الفنانين بين الفترة والأخرى، ولعل شائعة وفاة الفنان القدير آخرها، ومؤخرًا انتشرت شائعات حول وفاة الفنان عادل إمام.

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد محمود.

كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم: هالة فاخر، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد يحيى الفخراني دور محامٍ يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

والمسلسل أعاد يحيى الفخراني لدراما رمضان بعد غياب عامين، منذ أن قدم مسلسله الكوميدي بالحجم العائلي، الذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.