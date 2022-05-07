تخضع لجلسات كيماوي.. سمية الألفي تكشف تطورات حالتها بعد أن أثار نجلها قلق متابعيه

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي حالة من القلق وسط الجمهور بعد أن نشر صورة نادرة لوالدته الفنانة سمية الألفي وهو يدعو لها.

وكتب الفيشاوي: “الفنانة الكبيرة سمية يوسف الألفي أمي أنت خير ما في كل حاجة. يكمل الله شفتيك للخير حبيبي”.

لكن الألفي طمأنت الجمهور وقالت إن حالتها الصحية مستقرة، بعد أن خضعت قبل أشهر لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.

وقالت سمية في تصريحات لـ “ET بالعربي” إنها لا تزال تخضع لجلسات علاج كيماوي نتيجة إصابتها بالسرطان، مؤكدة أنها ستستكمل جلسات العلاج حتى يوليو المقبل.

وعلقت الفنانة على ما كتبه نجلها أحمد الفيشاوي بأنه جاء بعد أن رآها تتلقى جلسات علاج كيماوي.

كانت سمية الألفي قد صرحت في تصريحات تليفزيونية سابقة بأنها أزلت ورما سرطانيا في الثدي والغدد الليمفاوية، لكنها ستستمر في العلاج خلال المرحلة المقبلة، بعد أن اكتشفت أن الحالة التي تعاني منها نادرة، بعد أن خضعت لعدة تحليلات. والفحوصات الطبية.

وأضافت الألفي أنها ستخضع لجلسات علاج إشعاعي وكيميائي لاستكمال علاجها من السرطان، مضيفة أنها راضية عن كل شيء.

كما قال شقيق الفنانة ألفي الألفي في وقت سابق: “أطمئن الجميع لأختي سمية التي غادرت المستشفى بعد أن استقرت حالتها وعادت إلى منزلها، وطلب منها الأطباء عدم مغادرة المنزل. خلال الفترة الحالية حتى تستمتع بالشفاء التام، وأنها تلتزم بالعلاج الذي تم تكليفها به، بالإضافة إلى قلة الزيارات بسبب قلة الإرهاق وتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا، خاصة منذ ذلك الحين. ومن المعروف أن مناعة أي شخص تنخفض بعد إجراء عملية جراحية، وأود أن أشكر كل من حرص على الدعاء لها من الجمهور أو من زملائها في البيئة الفنية “.