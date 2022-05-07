انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هي والدة النجمة جميلة عوض.. فنانة شهيرة وبطلة مسلسل رأفت الهجان اتفرج صورتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جميلة عوض فنانة شابة حققت شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة هي ابنة الفنانة راندا ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشبه الكبير بينهما.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، وعملت منذ ذلك الوقت بين السينما والتلفزيون، ومن أهم مشاركاتها عفوًا أيها القانون، الحب فوق هضبة الهرم، الجوع، يوم مر ويوم حلو، كريستال، رأفت الهجان.

راندا تزوجت من المخرج عادل عوض نجل الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض ابتعدت عن التمثيل وهي في أوج تألقها بمجموعة من الأعمال لكنها لم تحظ بالبطولة المطلقة في أي من أعمالها واختفت وهي في فترة الانتشار.

