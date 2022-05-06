انت الان تتابع خبر إعدام زوج نانسي عجرم!! فضح مكالمة سرية وصادمة في قضية مقتل الشاب السوري داخل فلة الزوجة اليكم التفاصيل ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت قضية مقتل الشاب السوري، محمد الموسى، على يد الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الواجهة من جديد بعد التوصل لحقائق جديدة وسط ضجة تتحدث عن إمكانية إعدام زوج الفنانة!!!! .

ووفقاً للمجلة فإن المحكمة أعادت فتح المحاكمة من جديد، وحددت معظم المعطيات الخاصة بها، فيما تقول مصادر قضائية إن القرار الظني سيكون واضحا، وسيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن علاقة تربط بين الهاشم والقتيل.

ووسط أحاديث عن ورطة حقيقية يعيشها زوج نانسي وإمكانية إعدامه ظهرت مكالمات سرية في التحقيق تؤكد على أن فادي الهاشم تحدث إلى القتيل قرابة 7 دقائق من هاتف عيادته، الأمر الذي لم يفسره حتى الساعة أي طرف في القضية.