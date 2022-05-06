انت الان تتابع خبر هجوم عنيف يتعرض له الفنان أحمد سعد بعد نشر مقطع فيديو محرج.. لن تتوقع كيف ظهر !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هجوم شديد تعرض له الفنان أحمد سعد، خلال الساعات الماضية، بسبب مشاركته في تحدي «بص الحركة دي»، الذي أطلقه الفنان أحمد حلمي، ترويجًا لفيلمه الجديد واحد تاني، الذي يتم عرضه في دور العرض في السينما المصرية.

أنت بتعمل إيه يا فنان.. حد يفصل النت عن أحمد سعد.. لازم يقطعوا النت عنك.. أنا لو من عمرو سعد أعملك انفولو من حياتي.. عيب عليك اللي بتعمله ده خليك زي أخوك.. إيه ده يا غالي.. اللهم إن كان سحرًا فأبطله.الجدير ذكره أن الفنان أحمد سعد شارك في الماراثون الرمضاني 2022، من خلال غناء تتر البداية لمسلسل توبة.