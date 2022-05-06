انت الان تتابع خبر صورة نادرة للفنان محمد عبده في مصر قبل أن يعرفه الناس.. ستنصدم اتفرج صوره ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول أحد الحسابات مؤخراً صورة نادرة على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” المهتمة بنشر صور قديمة للمشاهير، ظهر فيها الفنان السعودي ”محمد عبده” من في مرحلة شبابه خلال تواجده في محافظة القاهرة بمصر.

وظهر محمد عبده في الصورة في زيارته لمنطقة الأهرامات في الجيزة وهو جالسا على ظهر حصان.وتفاعل وقتها المتابعون مع الصورة بشكل كبير وتناولت معظم التعليقات الحديث عن شكل الفنان محمد عبده.. فالبعض رأى أنه تغير إلى حد كبير والبعض الآخر أشار إلى أنه ما زال يحتفظ بنفس ملامحه وأن الفرق الوحيد هو إكتسابه وزناً إضافياً.