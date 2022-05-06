انت الان تتابع خبر اتفرجوا .. البوستر التشويقي لفيلم عمهم بطولة محمد إمام.. وموعد عرضه بالسينما والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المنتج أحمد السبكي بطرح منذ قليل البوستر التشويقي لأحدث أعماله فيلم عمهم، وهو الخاص بالنجم محمد إمام، وهو الذي يريد معرفة موعد طرحه وتقديمه أمام جميع المشاهدين الذين يريدون متابعته في كل مكان.

موعد طرح فيلم عمهم

وسوف يتم طرح وتقديم فيلم عمهم في موسم عيد الأضحي المبارك في كل دور العرض السينمائية، ويعد من أبرز الأفلام التي تناقش العديد من القضايا الهامة، وينتظره العديد من المصريين الذين يريدون متابعته لأنه من الأفلام الكوميدية الذي يناقش الكثير من القضايا.

البوستر التشويقي لفيلم عمهم بطولة محمد إمام

ويقدم فيلم عمهم وهو بطولة الفنان محمد إمام والفنانة هدي المفتي ومحمد سلام وسيد رجب، والفنان محمد أنور ورياض الخولي وأيتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين، وهو من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.

[بوستر فيلم عمهم]

بوستر فيلم عمهم

آخر أعمال أحمد السبكي

يذكر أنه كان من آخر أعمال المنتج أحمد السبكي فيلم “الزومبي”، وهو الذي يعرض في الوقت الحالي بجميع دور العرض في موسم عيد الفطر المبارك بجميع السينمات، وبطولة الفنان الكوميدي علي ربيع وهو الذي حصل على نجاح كبير في كافة الأنحاء، وحصل على الكثير من الإيرادات وجاء في صدارة المرتبة الثانية لأنه من أبرز أفلام عيد الفطر المبارك الذي قدم في كل السينمات.