انت الان تتابع خبر بالصور ..اطلاله مختلفة لأحمد سعد في حفل عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار احتفال الفنان “أحمد سعد” الي الجدل الواسع، أثناء ظهوره بالأمس، بحفل عيد الفطر المبارك في الحديقة الصينية، بعد أيام من إعلان إنجاب زوجته الي طفلته “عليا”، التي ظهر وهو يحتضنها في غرفة المستشفى، وهو يؤذن في أذنيها.

أحمد سعد يثير الجدل

وأثار الجدل بسبب إطلالته غير المعهودة، حيث ارتدى “تيشيرت” من غير أكمام داكن اللون، ممزقا من كل الاتجاهات، مما جعله في مرمى السخرية و الهجوم والانتقادات اللاذعة، من قِبل متابعيه و جمهوره .

-الملابس غير مناسبة الي فنان يعتبر قدوة للكثير.

2- مينفعش فنان محترم و مشهور يلبس لبس زي ده.

3-أنت جميل بس إيه اللبس ده.

4- لو معندكش يا صاحبي هدوم قولي أنا سداد وتحت أمرك.

سعر تيشيرت أحمد سعد

وعند البحث عن سعر تيشيرت الفنان ” أحمد سعد”، المثير الي جدل، أثناء حفله بالحديقة الصينية، وُجد أنه يبلغ سعره 259.00 دولار أمريكي، أي ما يعادل مبلغ 4785 جنيها مصريا.

حفل أحمد سعد

وقدم الفنان “أحمد سعد”، أبرز أغانيه،في رابع أيام إجازة عيد الفطر المبارك وسط حشد كبير من الجمهور، وكان على رأسها أغنيات: “سيرينا يادنيا ،سكوت،أشكي لمين ،وبحبك يا صاحبي، وأشكي لمين”.

ومع انتهاء الحفل، تم تكريم الفنان أحمد سعد من قبل الشركة المنظمة للحفل بإعطائه درعا، وتقديم المباركات بعد أن رزقه الله بابنته الجديدة من زوجته علياء البسيوني،و التي أسماه”عليا”.