بسنت شوقي تتعرض لموقف محرج في فرحها.. محمد فراج يشكرها وسط الحاضرين

انت الان تتابع خبر حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين.. بعد انفصاله عن ياسمين صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الناقدة ماجدة خير الله حالة من الجدل الكبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت عن خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة مي عز الدين، وهذا بعد انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة.

حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

ودونت خير الله على حسابها الرسمي، قائلة “أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطي على الأقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحي، ونصيحة لأي بنت أما تتجوزي، أتجوزى اللي بيشرب قهوة وعنده عروق ومعضل”.

ونفي أحد أقارب الناقدة ماجدة خير الله ما تم نشره في تعليق على حسابها، وكتب “حساب الناقدة ماجدة خير الله بنت عمي مسروق وهي لم تكتب هذا الكلام وجب التنويه”، وانتشرت ذلك الشائعة بعد إعلان النجمة ياسمين صبري وتعليقها لأول مرة على انفصاله عن رجل الأعمال أبو هشيمة قائلة “كل شئ قسمة ونصيب الحمد لله الانفصال تم في هدوء”.

انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري في تصريح صحفي إن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تم بشكل فعلي، وأكدت أنها تكن له كل احترام وتقدير، وهم تزوجوا قبل عامين بالتحديد يوم 19 أبريل 2022، واحتفل الثنائي بعد قرانهم بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهم بشكل رسمي.

وأصدروا بيان بخصوص زواجهم، قالوا فيه “تقديراً لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.