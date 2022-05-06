انت الان تتابع خبر غادة نافع تحسم الجدل بشأن خطوبة الفنانة ماجدة و الفنان سعيد أبو بكر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ميلاد الفنانة ماجدة وأكدت الفنانة “غادة نافع” ابنة الفنانة “ماجدة الصباحي” علي الشائعة ظلت قائمة حتى تلك اللحظة، ويعد اليوم ذكري ميلاد الفنانة “ماجدة “حيث يمر 91 عامًا على ميلادها باعتبارها من مواليد 6 مايو 1931، وأكدت علي نعدم وجود قصة حب تجمع والدتها بالفنان سعيد أبو بكر الشهير بشخصية “شيبوب” بفيلم “عنتر بن شداد” .

كذبة أبريل

وأوضحت الفنانة”غادة نافع” إن الأمر ماهو كذبة أبريل اخترعتها إحدى المجلات الفنية حينها، إلا أن هناك الكثير يتعاملون مع الخبر على أنه حقيقة،”ماما لم ترتبط بالفنان سعيد أبو بكر، ولم يكن هناك خطوبة أو حب من الأساس”.

مجال التمثيل

دخلت الفنانة ماجدة الصباحي الي مجال التمثيل في سن مبكرة ،وهي إحدى نجمات زمن الفن الجميل، وكانت البداية مع الفنان إسماعيل ياسين، وخطفت الأنظار بنجاجها الكبير، وحظيت علي الشهرة و النجومية في سن صغيرة.

حياتها ماجدة الشخصية

عاشت الفنانة “ماجدة “قصة حب مع الفنان” إيهاب نافع”، وأثمرت زيجتهما عن ابنتهما الفنانة” غادة نافع”، وظلت الصداقة قائمة علي ال رغم من الانفصال، واشتركا سويا في”القبة الآخيرة ،الحقيقة العارية، النداهة”.

وتركت الفنانة “ماجدة ” ارث فني كبير، حيث رحلت في يناير عام 2020، فلم تكن مجرد ممثلة،وساهمت في صناعة السينما، عبر شركة إنتاج خاصة بها، قدمت عن طريقها الكثير من الأفلام الهامة سواء قامت ببطولتها أو الي عدد من زملاء نجوم الفن.