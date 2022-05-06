انت الان تتابع خبر فرح بسنت شوقي ومحمد فراج.. اللقطات الأولى من حفل الزفاف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور من فرح بسنت شوقي ومحمد فراج، وهو المقام في سهل حشيش بمدينة الغردقة، وحصل على إعجاب الكثير من المتابعين الذين يتواجدون على السوشيال ميديا.

فرح بسنت شوقي ومحمد فراج

وطلت الفنانة بسنت شوقي في الصور بفستان أبيض أنيق ويظهر جمالها ورشاقتها، وهو يتميز بأنه ذو طرحة طويلة عليها نفس التطريز الذي يوجد على الفستان، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها وهو منسدل على كتفيها، ووضعت مكياج بسيط يظهر ملامح وجهها المميزة والجميلة، وتعد من المناسبات السعيدة التي جمعت بين الثنائي

احتفال الثنائي بعقد قرانهم

واحتفل الثنائي بعقد قرانهم منذ عام، وذلك في حفل ضم كلاً من الأهل والأصدقاء ورقص الثنائي على عدد كبير من الأغاني والمهرجانات، وبكت العروس كثيراً من الفرحة لحظة عقد قرانها، وهذا جاء بعد خطوبة استمرت لأكثر من عامين، وانتشرت حالة من السعادة الشديدة بين جميع المتواجدين

فرح بسنت شوقي

فنانين حضروا حفل الزفاف

وحضر عدد كبير من النجوم عقد القران وحفل الزفاف ومن أبرزهم الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي وتارا عماد وإنجي وجدان وغيرهم الكثير من الفنانين، وهي من أكثر الحفلات التي حصلت على إعجاب جميع الجماهير والمتابعين على كل مواقع التواصل الاجتماعي.