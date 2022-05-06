بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. منشور جديد لـ أحمد أبو هشيمة على “إنستجرام”

ابو ظبي - احمد الجزار - شر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة جديدة لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

ونشر أبو هشيمة، منشور عبر (ستوري) حسابه على “إنستجرام”، وعلق: ” الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج مذهلة، هى أن تعشق العمل الذي تقوم به”.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد أكد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة، مشيرا إلى أن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن “ياسمين” سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض في رمضان 2020.

وحرص الثنائي الشهير خلال فترة زواجهما على الظهور والمشاركة في عدد من المناسبات، ونشر صورهما من رحلاتهما حول العالم.

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