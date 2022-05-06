ناقدة فنية تثير الجدل بعد إعلانها ارتباط مي عز الدين برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار حساب على فيسبوك منسوب للناقدة الفنية والسيناريست ماجدة خير الله، جدلا واسعا اليوم، بعد إعلانها عن ارتباط الفنانة مي عز الدين برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد يومين فقط من إعلان انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

“ماجدة” كتبت في المنشور المنسوب لها والمصحوب بصورة لمي عز الدين: “أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين.. ألف مبروك يا حبيبتي.. اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي”.

وكشفت ماجدة خير الله في تصريحات صحفية قبل قليل، أنها ليس لها اي علاقة بما نشر على حسابها بخصوص هذا الخبر، مؤكدة أن حسابها على موقع “فيسبوك” تم اختراقه منذ أمس الخميس ولا تملك السيطرة عليه وإدارته.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد أكد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة، مشيرا إلى أن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن “ياسمين” سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض في رمضان 2020.

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