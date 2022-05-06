بالدموع فنانة تستغيث بعد تعرضها للنصب.. تعرف على التفاصيل

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الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة هيدي كرم، عن أزمة تتعرض لها، مطالبة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، بمساندتها وتقديم يد العون لها.

وأضافت" كرم" روايتها لأزمتها، وقالت أن هذا الشاب عقب فترة أقنعها بأن توثق الصفحة، وبالفعلت وثقتها ثم انشغلت في أعمالها الفنية، لتكتشف أنه يكتب تعليقات غير لائقة مما جعلها تطلب منه أن يغلق هذه الصفحة وأنها لا تريدها، فقال لها أنه سيبيع الصفحة عقب تغيير اسمها.

واختتمت "كرم" حديثها وقالت إنها اكتشفت بعد مرور فترة من طلبها أن المقربون منها يرسلون لها "سكرين شوت" من تعليقات لها غير لائقة من خلال هذه الصفحة واكتشفت أن هذا الشخص كان قد حظرها هي وشقيقتها من الصفحة كي لا ترى ما يفعله، ولهذا طلبت هيدي كرم من متابعيها بأن يبلغوا عن هذه الصفحة كي يتم غلقها بعد أن لجأت لإدارة فيسبوك ولم يردوا عليها.