انت الان تتابع خبر أول ظهور لياسمين صبري مع أشرف عبدالباقي بعد طلاقها.. ما فعلته الفنانة غير متوقع اتفرج صوره! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ياسمين صبري النجمة المصرية باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أن تداول عدد من متابعيها صورًا جمعتها بالنجم أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز.

ويشارك في بطولة مسلسل "الشادر" الفنان أشرف عبد الباقي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة تكوين للمنتجة منى قطب وشركة إنفينيتي.

وكانت حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد إعلان انفصال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وكان مصدر مقرب من أبو هشيمة قد كشف عن انفصاله عن ياسمين صبري بعد زواج دام لعامين مؤكدا أن علاقتهما يسودها الود والاحترام وأن الانفصال تم بشكل راقي.