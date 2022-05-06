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هجوم حاد على الفنانة اللبنانية إليسا بسبب سعد لمجرد وحادثة الاغتصاب.. تفاصيل مثيرة ؟

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الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لموجة من الانتقادات بعد إزاحة الستار عن أحدث أغنية لها "من أول دقيقة" والتي يشاركها فيها المغربي سعد لمجرد.

وشنّ عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنانة إليسا سببها ما طال لمجرد من اتهامات سابقة تتعلق بالاغتصاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

وشملت الانتقادات التي طالت الفنانة اللبنانية "التحريض على العنف ودعم المغتصبين"، على خلفية اتهام المطرب المغربي في القضية الشهيرة باغتصاب فتاة فرنسية في العشرينات.

واستنكر البعض غناء إليسا مع لمجرد في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير، خاصة أنها سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء.

المصدر: RT

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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