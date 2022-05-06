أول ظهور لـ محمد فراج وبسنت شوقي في حفل زفافهما (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحتفل اليوم الفنانة بسنت شوقي بزواجها على الفنان محمد فراج، بحضور عدد كبير من الفنانين في منطقة سهل حشيش بالغردقة.

وطلت بسنت شوقي بـ فستان أبيض وطرحة طويلة تحمل نفس تطريز الفستان وشعر منسدل ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وظهرت مع محمد فراج وسط تصفيق واحتفال من الحاضرين.

وأطلت بسنت شوقي مع والدها شوقي عبد الشافي، لاعب الأهلي السابق الذي قدمها إلى عريسها محمد فراج الذي اختار بدلة اللون “البيج”.

يذكر أن العروسان احتفلا أمس الخميس بليلة الحنة، في حفل غلب عليه الطابع اليوناني، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنادي مهنا، إياد نصار، أحمد داوود، المخرج كمال أبو زيد، دينا نجم، ناردين فرج، وداليا شوقي، وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين لـ بسنت شوقي ومحمد فراج.

وشاركت بسنت عدد من الصور مع متابعيها على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فراج وهو يقبل بسنت شوقي في لحظات رومانسية.