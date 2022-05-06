هاجر أحمد تستقبل مولودتها الأولى وتطلق عليها هذا الاسم

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة الشابة هاجر أحمد عن استقبالها لطفلتها الأولى، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، والتي وصلت إلى دنيانا أمس الخميس 5 مايو.

ونشرت هاجر صورة ضمت 3 كفوف: هي وزوجها وطفلتهما، معلقة “فاللهم انبتها نباتًا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين”، كما أعلنت أنها أنجبت الطفلة أمس الخميس، وأطلقت عليها اسم “إيزابيلا”.

كانت هاجر أحمد احتفلت في يوليو 2021 بزفافها رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، بعد حوالي 20 يوما من عقد قرانهما.

هاجر أحمد، احتفلت عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورًا من الاحتفال عبر “إنستجرام”، وعلّقت: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي؛ ليكون شريكًا لحياتي، يا رب اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى.. حبيبي للأبد”.