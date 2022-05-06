انت الان تتابع خبر انتحار فنانة شهير يبكي قلوب الجميع.. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقدمت نجمة تليفزيون الواقع (مواقع التواصل الاجتماعي وصاحبة برنامج ”Toddlers and Tiaras“، كايلا بوسي، على الانتحار عن عمر 16 عاما.

وتابعت العائلة في تصريحات صحفية: "على الرغم من أنها كانت مراهقة بارعة وأمامها مستقبل مشرق ، لكن وللأسف في لحظة واحدة متهورة قررت إنهاء حياتها تماما".

وتقول عائلة كايليا إنها كانت محبة للطيران وكان لديها خططا لمواصلة العمل في صناعة الترفيه، مع السعي وراء هدفها في الحصول على رخصة قائد طائرة.

ماتت المراهقة البالغة من العمر 16 عاما، والتي وجدت الشهرة لأول مرة في برنامج TLC الشهير - حتى أصبحت صورة GIF مشهورة باسم Grinning Girl، يوم الاثنين في واشنطن. كشف بعض الأصدقاء المقربين، عن الدوافع التي كانت وراء انتحار المراهقة الشهيرة وإنهاء حياتها في لحظة متهورة.

وقالوا إنهم كانوا على علم بمرورها ببعض الأزمات الخاصة، مؤكدين محاولاتهم المستمرة في دعمها وتابعوا: "لم نكن نعلم ماذا نفعل".ويبدو أن الصحة العقلية والنفسية لكايليا بوسي لم تكن على خير ما يرام، فانهارت في لحظة لم تجد فيها دعما مناسبا لحالتها.

معلومات عن كايليا بوسي - صاحبة أشهر ميم يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، لفتاة ضاحكة. - شاركت في عدد من الأعمال الفنية والترفيهية عبر القنوات والمنصات المختلفة.

- لعبت دور البطولة في مسلسل Toddlers and Tiaras عندما كانت طفلة وهو المسلسل الذي استمر عرضه من 2009 إلى 2013، وكان يهتم بخوض الفتيات الصغيرات مسابقات ملكات الجمال.

- كما لعبت دور أغنيس في فيلم Eli والذي عرض على منصة نيتفليكس.

- احتفلت بعدي ميلادها السادس عشر في الـ 19 من شهر أبريل الماضي.

- تم العثور على جثة كايليا بوسي داخل سيارة في حديقة Birch Bay State Park في مدينة واشنطن.