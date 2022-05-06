انت الان تتابع خبر صدر هيفاء وهبي يشعل التواصل.. لن تصدق حجمه بعد عملية التجميل وما علاقة أبوهشيمة؟.. صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -مع كل ظهور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تنهال الإشاعات التي تلاحقها، خاصة ما يتعلق بعمليات التجميل الكثيرة التي تجريها، ولكن على ما يبدو أن هذه المرة قد صدق متابعوها بالفعل.

وفي التفاصيل، ظهرت الفنانة هيفاء وهبي في إطلالة اروستقراطية باذخة ملهبة الأجواء، حيث ظهرت بفستان مكشوف الصدر والأفخاذ، كما اختارت تسريحة كلاسيكية أنيقة، فيما لفتت مجوهراتها والسيارة الفارهة التي ركبتها أنظار المتابعين.

وكتبت هيفاء وهبي على مجموعة من الصور التي نشرتها: "اعمل حتى تصبح أحلامك واقعاً".

وتفاعل الجمهور بشل كبير مع صور هيفاء، إلا أن إحداها حازت على النصيب الأكبر، إذ زعم أحد المغردين بأن هيفاء وهبي قامت مؤخراً بعملية تجميل قامت من خلالها بـ "تكبير" صدرها.

ولم يتوقف الحساب الموثق عند هذا الحد، بل نشر تفاصيل أخرى ربطها بطلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، حيث قال: "هيفاء تستعد للرجوع إلى حبيبها الأسبق أبوهشيمة.. تريد أن تعود بأفضل حلة.. وقد قامت مؤخراً بعمل تكبير للصدر لترجع شبابا بعدما ظهرت الترهلات عليها بشكل واضح في الآونة الأخيرة".

وتوالت الردود على تعليق الحساب، حيث اتفق معظم المعلقين أنها محض "افتراءات" وأخبار غير صحيحة.

كما لم ينسى الجمهور أن يمتدح محبوبته، حيث علق أحدهم بالقول: "يا حلوة بيروت.. بينضرب بجمالك المثل".



