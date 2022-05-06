انت الان تتابع خبر منع فيلم Dr. Strange في الأردن والكشف عن السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال مصدر مسؤول في هيئة الإعلام إنه تم منع عرض فيلم "Dr Strange" في جميع دور العرض السينمائي بالأردن، لمخالفته شروط الرقابة.

وأضاف المصدر أن قرار منع عرض الفيلم صدر في تاريخ 27 نيسان/أبريل من الشهر الحالي، لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض، نتيجة لوجود مشاهد خادشة للحياء تتنافى مع أخلاق المجتمع الأردني، بحسب ما نقلت قناة "رؤيا".

وأشار إلى أن القرار جاء استنادا لأحكام نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والذي ينص في مواده على "منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه".

وبين أن عددا من الدول العربية قررت منع عرض الفيلم، منها مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها لذات الأسباب.