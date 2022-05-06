يفاجئ الجميع بكلمات مقتضبة .. لن تصدق بماذا علَّق والد ياسمين صبري على طلاقها من أبو هشيمة ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - في أول تعليق له على أخبار انفصال ابنته الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قال الدكتور أشرف صبري في تصريحات صحافية له اليوم إنه يرفض الحديث عن أمر الانفصال الخاص بابنته من أبو هشيمة، موضحًا: "أنا عرفت الموضوع زيي زيكم بالضبط من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومعنديش أي حاجة أقولها".

وأكد والد الفنانة ياسمين صبري، أنه من المستحيل التحدث عن الأمر قائلًا: "مش أنا الراجل اللي يتكلم عن مصايب أولاده في ظروف زي دي".

وكشفت مصادر مقربة من الزوجين في تصريحات صحفية، صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الزوجين، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وما دعم تلك الأخبار التعليق الذي كتبه أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، حيث كتب قائلاً: "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم".