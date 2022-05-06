انت الان تتابع خبر رد صادم من عمر الشريف على سؤال...شايف نفسك جميل اتفرج ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعتبر الفنان عمر الشريف، من أكثر الممثلين وسامة في السينما المصرية والعالمية، وقع في غرامه وعشقته الكثير من السيدات والفنانات.

وفي لقاء قديم ونادر بفرنسا للفنان عمر الشريف، تحدث فيه باللغة الفرنسية عن مقاييس الجمال والشهرة، التي جعلت منه أيقونة ومثالًا للكثير من الشباب، ويُقدم «هُن» أبرز ما تحدث عنه الفنان العالمي عمر الشريف، في اللقاء، عن مشوار الفن ومقاييس الجمال.

لقاء نادر لـ عمر الشريف خلال اللقاء، وجه المذيع عدة أسئلة لعمر الشريف تتعلق بمقاييس الجمال وهل كان جماله طريقًا للشهرة، إذ كان السؤال الأول:« هل شهرتك راجعة لجمال شكلك وبنيان جسمك؟، وجاء رد الفنان كالتالي: «في رأيي إنه فرصة علشان تحصل على أول عمل، فلو كان شكلك وجسمك مش حلو مش هيقولك تعالى مثل، فبيكون شكلك حلو ويكتشفك حد، وممكن تكون شخصيتك مطلوبة للدور في نفس الوقت، في رأيي الشكل مهم وكذلك الشخصية مهمة جدًا في السينما، ده أكيد طبعا».

عمر الشريف يرد على أسئلة خاصة بمعايير الجمال وأعاد المذيع عليه سؤالًا، قال خلاله: «إنت شايف نفسك جميل؟»، ليرد عليه عمر الشريف: «لا، مش بمعايير الجمال الكلاسيكية، بس شكلي وجسمي مقبولين أو مناسبين».

«يعني ايه رجل جميل»، كان ذلك السؤال التالي، الذي وجهه المذيع لعمر الشريف، ليرد عليه قائلًا :«في الحقيقة الجمال مش جمال الشكل بس».