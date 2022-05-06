انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تصدم ياسمين صبري بأول تعليق بعد طلاقها من أبو هشيمة.. والجميع كيد النساء! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بات خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عقب زواج استمر لعامين، واحد من الأخبار التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما سويًا.

وظهرت الفنانة اللبنانية، بإطلالة كاجوال، مرتدية بليزر أسود، مع بنطلون منقوش بلوني الأسود والأبيض، مع «كاب» ونظارة شمسية وحذاء رياضي.

ولم ترفق الفنانة هيفاء وهبي، تعليقات سوى وجه تعبيري لـ«قُبلة».

وأثارت القبلة والصورة التي كانت جريئة ضجة في مواقع التواصل وقال بعضهم إن هيفاء عبرت عن سعادتها بانفصال الطرفين خاصة وان ياسمين كانت السبب في انفصال هيفاء عنه، وقال أحد المعلقين: هذا هو كيد النساء!