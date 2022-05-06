انت الان تتابع خبر لماذا لم تشارك في برنامج رامز جلال؟ رد غير متوقع من مصطفى شعبان اتفرج ماذا قال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الفنان مصطفى شعبان إنه لا يحب الظهور في البرامج، خاصة برامج المقالب؛ التي يتم تقديمها في الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى أنه إذا عُرض عليه الظهور في برنامج رامز جلال؛ لن يقبل إطلاقًا.

وتحدث مصطفى شعبان عن رأيه في نوعية البرامج التي يقدمها رامز جلال، وذلك خلال حديثه مع القاهرة 24، حيث قال: لا أحب الظهور في البرامج بشكل عام، وأنا من متابعي برامج المقالب، لكن لا أحب الظهور فيها.. محبش يتعمل فيا مقلب.الجدير ذكره أن الفنان مصطفى شعبان حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل دايمًا عامر، الذي نافس به في الماراثون الرمضاني 2022.