عندما سألوا الفنانة يسرا عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد أكثر من عشرين سنة زواج .. فأجابت الجميع بدون خجل وبكل جراءة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عاشت الفنانة يسرا مع زوجها خالد صالح سليم، قصة حب تشبه الروايات والأفلام، بدأت ملامح حبهما في الظهور منذ نعومة أظافرهما، حيث كان خالد "ابن الجيران"، وشاهدته يسرا عندما كانت في السابعة من عمرها.

كشفتها الفنانة يسرا أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية وذلك خلال لقاءها مع برنامج «أدينا بندردش» المذاع عبر الصحفة الرسمية للإعلامية شيرين عرفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وصدمت الفنانة يسرا الجميع بكشفها لأول مرة أنها انفصلت عن زوجها خالد سليم لمدة أربعة شهور.

وعندما سألتها شيرين عرفة عن السبب قالت يسرا: خلال سنوات الزواج، مر على الثنائي العديد من المشكلات التي أدت إلى الانفصال لمدة 4 أشهر، ولكنهما كان يتفقان دائمًا على سير مركب زواجهما، مشيرًة إلى أن من أهم الشروط لاستمرار العلاقة عدم محاولة أي طرف لتغيير الآخر.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن هناك ذكاء في المعاملة يلزم النظر إليه، أن لا تتحدث السيدة إلى زوجها إلا إذا كان في حالة مزاجية جيدة، وهو أيضًا تجنبًا لحدوث مشكلات تؤثر على علاقتهما.

وتزوجت يسرا من المهندس خالد سليم شقيق الفنان هشام سليم، وابن أسطورة النادي الأهلي المصري صالح سليم، في عام 1997 وظل زواجهما سرًا لمدة 15 سنة ولم تعلن عنه إلا بعد وفاة والد زوجها بسبب منع سلطات المطار من دخولها لاستقبال جثمان الراحل إلا بعدما كشفت أنها زوجة الابن الأكبر لصالح سليم.

وتشارك الفنانة يسرا في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، الذي يعرض في موسم رمضان الجاري، ويشاركها البطولة كل من، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، عماد رشاد، تامر هجرس، نبيل نور الدين، نور محمود، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، هشام عاشور، والفنانين الشباب علي السبع، سمية الألفي، داليا شوقي.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في قالب اجتماعي كوميدي درامي، نحو ثلاث سيدات تجمعهن علاقة الصداقة بعد أن يلتقين في إحدى جلسات العلاج النفسي، ومن ثم يتعرضن للعديد من الأزمات ويحاولن مساعدة بعضهن البعض.