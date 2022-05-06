هيدي كرم تستغيث لإغلاق صفحتها على “فيسبوك”: “بقت كابوس” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - طالبت الفنانة هيدي كرم، الجمهور بمساعدتها في أزمة وقعت فيها بسبب شخص ما قام بإنشاء صفحة باسمها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ثم أقنعها بأن تكون صفحتها الرسمية، إلا أنه حدثت بينهم بعض المشكلات، فأرادت الفنانة أن تغلق الصفحة ولكن ذلك الشخص لم يغلقها.

قالت “كرم” في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “المشكلة أنا السبب فيها وهي غلطتي من الأول بس دلوقتي الموضوع خرج عن حده.. الموضوع بدأ بأني وثقت في شخص وخليته أدمن لصفحة هو كان عاملها لي الصفحة دي كبرت وقدر يقنعني أنها تبقى صفحتي الرسمية، في البداية لقيته ولد طيب وغلبان وأنا أصلا مبعرفش في الفيس بوك”.

أضافت: “قال لي ليه ميبقاش عندك صفحة والصفحة كبرت ما نعملها صفحة رسمية أنا أمسكها ليكي وأنتي تبقي أدمن معايا.. شوية قال لي ما نوثقها توثيقها سهل جدا وهيفرق معانا وساعدته أنه يوثقها، والحقيقة أن طريقة إدارته للصفحة معجبتنيش ولا أسلوبه، فأنا قولت له أنا عايزة أقفل الصفحة دي ومش عايزة يبقى عندي فيس بوك”.

أوضحت هيدي كرم: “قال أنا ممكن أبيع الصفحة أو أغير اسمها.. وأنا انشغلت ونسيت الموضوع، مكنتش أعرف أن هو عملي بلوك وخرجني من الصفحة أنا وكل الناس اللي حوليا.. بدأت الناس تبعت لي تعليقات غريبة ويقولوا لي أنتي إزاي كاتبة التعليق ده أو إزاي حاطة البوست ده.. حاولت ابعت لفيس بوك وأقول لهم إن مش صفحتي مردوش عليا”.

أردفت: “أرجوكم ادخلوا أعملوا إبلاغ على الصفحة إن دي مش صفحتي كانت في يوم صفحتي بس دلوقتي مبقتش صفحتي ومبقتش أديرها بنفسي، الصفحة دي بتخش تعمل تعليقات لزملاء ناس في مشاكل وبتخش تحط منشورات وقحة، وأنا مش مسؤلة عنها من بعيد ولا من قريب، أرجوكم تدعموني في الموقف ده لأني حاسة أنه هيقلب كابوس وعايزة أتخلص منه بأسرع ما يمكن”.

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