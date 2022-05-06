ياسمين صبري تتعاقد على “الشادر” في أول ظهور لها بعد طلاقها من أبو هشيمة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول ظهور لها بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على مسلسل جديد يحمل اسم “الشادر”.

ومسلسل “الشادر” يتكون من 15 حلقة وتقدم فيه ياسمين صبري دور فتاة شعبية، ومن المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات.

ويشارك في بطولة مسلسل “الشادر” الفنان أشرف عبد الباقي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة تكوين للمنتجة منى قطب وشركة إنفينيتي.

وكانت حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد إعلان انفصال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وكان مصدر مقرب من أبو هشيمة قد كشف عن انفصاله عن ياسمين صبري بعد زواج دام لعامين مؤكدا أن علاقتهما يسودها الود والاحترام وأن الانفصال تم بشكل راقي.

وأحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

يذكر أن ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎