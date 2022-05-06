انت الان تتابع خبر بعد تعريه وسط الراقصات ضرب وتشابك بالأيدي خلال حفل محمد رمضان بالسعودية .. فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اشتباكات وتضارب بالأيدي بين الجمهور خلال الحفل الذي أحياه الفنان المصري ​محمد رمضان​ في مدينة جدّة بالمملكة العربية ​السعودية​، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وافتتاح حفلات موسم جدّة 2022، حيث اشتبكت مجموعة من الشباب مع بعضها البعض خلال الحفل، قبل ان يتمكن المنظّمون من إنهاء الخلاف، الفصل بينهم.

وتم انتشار فيديو تضارب الشبان بشكل مكثف على مواقع التواصل، والذي وثق واقعة الاشتباك، وسط استنكار من قبل المتابعين بسبب هذه التصرفات التي تعكر صفو الاحتفالات واعطاء صورة سيئة عن الجمهور السعودي، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو وثقت جانباً من حفل الفنان المصري في جدة، وظهر محمد رمضان عارياً على المسرح كما يفعل دائماً وكانت الراقصات الاستعراضيات تحطن به.

هذا وكان قد افتتح محمد رمضان موسم حفلات عيد الفطر 2022 في جدة، وأحيا اليوم الحفل الأول في جدة سوبر دوم، من تنظيم شركة روتانا، وسط حذور وتفاعل جماهيري كبير، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة ومنها: مافيا، وأنا جدع، ونمبر 1، اانساي وغيرها من الاغاني، بالإضافة إلى تقديمه عدة استعراضات قدمها خلال الحفل، وعلق الفنان المصري على الحفلة موجها رسالة للجمهور قال فيها: "نجحنا".

وعلى صعيد آخر، كان رمضان قد طرح فيديو كليب "عاملين جامدين" ليلة عيد الفطر، بالتعاون مع الممثلة دينا الشربيني، احتفالاً بتعاونهما معاً في مسلسل "المشوار" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشهد نجاحا كبيرا وتصدر الترند خلال الموسم الرمضاني.

وجسد الفنان المصري في مسلسل المشوار شخصية ماهر، الذي يترك البلد برفقة زوجته دينا الشربيني وابنه، هرباً من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه، ليستقرّ عند خالته بالإسكندرية، لإخفاء سرّه الكبير عن أعين الناس، ويواجه الكثير من الصعاب، قبل ان تكشف الأحداث سرقتهما حقيبة آثار ودولارات ويضطرّان إلى الهروب بها من أعين رجال الشرطة.