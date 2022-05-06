انت الان تتابع خبر .. زواج اليسا وسعد لمجرد يضج المواقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت بعض المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، الى ان الفنانة اللبنانية ​إليسا​ قد تزوجت من الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ وان الديو الغنائي الذي جمعهما هو تجسيد لقصة حبهما، وانتشر الخبر بشكل مكثف عبر حسابات المتابعين دون التاكد من مصداقيته.

حيث أشار موقع "الفن" ان المصادر الموثوقة نفت موضوع ارتباط الثنائي، وان لا قصة حب بين الزميلين، اما الاغنية الرومانسية التي جمعتهما لا تحدث عنهما، ففي الواقع اجتمعا لتقديم عمل ناجح للجمهور، واستطاعا ان يتصدرا الترند خلال ساعات قليلة.

واشار المصدر نفسه ان حبيب إليسا ليس عربي الجنسية، وانها لم تتزوج، وفي حال دخلت القفص الذهبي ستكون أول شخص يعلن ذلك لمحبيها وجمهورها.

هذا وقدمت إليسا وسعد المجرد، يوم الأربعاء التزامن مع عيد الفطر، عملا غنائيا مشتركا على شكل ديو رومنسي، بعنوان "من أول دقيقة"، وسرعان ما أثار العمل الغنائي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الأغنية قائمة الترند في دول عربية عدة من بينها لبنان، حيث وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناة إليسا في يوتيوب، بعد مرور 24 ساعة على طرحها، كما واحتلت المرتبة الثانية كأكثر الأغاني استماعا.

وعبرت إليسا في تغريدة، لها عن سعادتها بإنتشار الاغنية بشكل سريع، قائلة: "لقد استيقظت على هذه الأرقام: 1.7 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. 2.4 مليون مشاهدة على إنستغرام"، معربة عن سعادتها بأصداء عملها الفني الجديد.

فيما تباينت آراء المتابعين على مواقع التواصل، حيث جاء الجدل من زاوية بعيدة عن الأغنية نفسها، وسط دعوات لمقاطعة العمل والفنانة اللبنانية، اعتراضا على ما وصفته مجموعات نسوية ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة بـ "الترويج لمغتصب"، اشارة الى سعد لمجرد الذي يواجه اتهامات عدة بعنف وتحرش واغتصاب طال عددا من النساء.