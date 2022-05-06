انت الان تتابع خبر أول تعليق ناري من الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت النجمة المصرية ياسمين صبري، بالتعليق على خبر انفصالها عن رجل الأعمال المصري الملياردير أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين صبري، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"أنا سأصبح النسخة الأجمل من نفسي مع كل يوم جديد".

يشار الا أن هناك أنباء انتشرت تفيد بانفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، وذلك عقب أن قامت بحذف الصور التي تجمع بينهما على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.