ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان طليق الفنانة بلقيس فتحي عن خطوبتة من بطلة مسلسل باب الحارة.. لن تصدق من هي!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل بخبر خطوبة رجل الاعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف طليق الفنانة بلقيس فتحي على احدى نجمات مسلسل باب الحارة بعد ظهورها في جلسة رومنسية.

وأشعل طليق بلقيس فتحي، مواقع التواصل، بعد ظهوره في مقطع فيديو، يجلس على طاولة إلى جانب الممثلة السورية ليليا الأطرش التي اشتهرت بدور ”لطفية“ في الأجزاء الأولى من مسلسل باب الحارة.

المتابعون أشاروا إلى خطوبتهما فيماولم يصدر أي تصريح من قبل الممثلة السورية البالغة من العمر 44 عاما، أو رجل الأعمال السعودي، حول الموضوع.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة: "واخيراً لقيتي حب حياتك".."شوووو حلووين سووه".. "لك نيالللللللك هاد البرنسسسس الرقي كلوو".

وكتب متداولو الفيديو أنه يعود لمشاركتهما معا في سحور رمضاني، دون أن يتضح موقع التقاط الفيديو الذي على ما يبدو أن سلطان التقطه بنفسه على طريقة ”السيلفي“.

وفي الوقت الذي بدت فيه السعادة واضحة في الفيديو على ملامح سلطان وليليا، التي قامت بتوجيه تحية عبر التلويح بيدها، انهالت التساؤلات والآراء المتباينة من قبل مستخدمي منصات السوشال ميديا، لا سيما تطبيق ”إنستغرام“، حيث جرى تداول الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وتساءل أحد مستخدمي ”إنستغرام“ عن علاقتها بالمطرب ماجد المهندس، قائلا: ”ما قالوا إنها مرتبطة بماجد المهندس“، فيما قال آخرون بتعليقات ساخرة، ”ليس هينا اليماني“، في إشارة إلى رجل الأعمال السعودي، وجاء في تعليق ثالث: ”حيها لطفية بترفعي الراس، يا باطل بصوت عصام“، لدورها في مسلسل ”باب الحارة“.

وفي وقت سابق، نشرت ليليا الأطرش عدة صور على ”إنستغرام“ ظهرت فيها وهي تقف بجوار ماجد المهندس، علقت على إحداها وقالت: ”ولأنّ ذوقي غير وفوق المستوى يوم احب.. احب شي ما له مثيل“، كما علقت على صورة أخرى: ”يا جميل الروح وصف ومحتوى.. بالشكل والاسم والمعنى جميل، عين وخد وقد بالزين ارتوى، وروح وطلة وضحكة تبري العليل“.

وأثارت تلك الصور جدلا واسعا وتفاعلا كبيرا من قبل متابعيها الذين أعادوا نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، فيما حرصت ليليا من جانبها على إعادة مشاركة الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة، بالتعليقات الإيجابية التي تلقتها بعد نشر تلك الصور، التي نالت إعجاب قطاع واسع من متابعيها.

يذكر أن الفنانة ليليا الأطرش مقلة في ظهورها الفني وتبرر ذلك بغياب النص الجيد، وكانت آخر مشاركاتها عام 2018 في مسلسلات: “عطر الشام ج3″، “جوليا”، وفي العام التالي شاركت في “حركات بنات”، “الحرملك”، وكان آخر ظهوره لها في بعض لوحات الجزء الثاني من مسلسل ببساطة.