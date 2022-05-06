انت الان تتابع خبر معلومات تكشف سبب انفصال ياسمين صبري وابو هشيمة.. وقيمة مؤخرها لا يُصدق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، انتشر خبر طلاق الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ من زوجها رجل الاعمال ​أحمد أبو هشيمة​ بشكل مكثف، جعله يتصدر محركات البحث واهتمام الجمهور، وخاصة بعد تصريحات ياسمين التي أكدت وقوع الطلاق فعليا بطريقة حضارية.

وأفادت بعض المعلومات ان الطلاق حصل قبل ايام قليلة من انتهاء شهر رمضان، ضمن اجواء هادئة من دون اي مشاكل، كما ان أبو هشيمة سيدفع شيكاً لياسمين بقيمة مؤخرها الذي اتفقا عليه قبل الزواج ويصل الى 5 ملايين جينه مصري اي ما يعادل 270 الف دولار أميركي الا انه لم يتم تأكيد هذا التفصيل، وتبقى الأمور المادية من الخصوصيات التي قد يتحفظ الثنائي ذكرها اعلاميا او على مواقع التواصل.

هذا وكانت قد نشرت الفنانة المصرية، منشورا عبر التويتر عقب قرار انفصالها عن زوجها، كتبت فيه: "مع كل يوم جديد أصبح نسخة أفضل من نفسي"، وتفاعل المتابعون معها بشكل كبير، وبدوره كتب أحمد أبو هشيمة على حسابه في إنستغرام، أول تعليق له بعد الانفصال قال فيه: "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم".

وأشار موقع "فوشيا" عن عن مصدر مقرّب من الثنائي ان الطلاق بينهما لم يقع بعد، وإنما حصل الإنفصال، مع استحالة عودتهما، وخاصة من جانب ياسمين صبري التي هي من طلبت الطلاق ووافق احمد ابو هشيمة نزولا عند رغبتها، وذلك بسبب المشاكل التي حصلت بينهما فيما يخص موضوع الانجاب وعودة ياسمين للتمثيل بعد انقطاع لمدة عامين، حيث انها ترغب بالعودة الى التمثيل حاليا، ثم تفكر في الإنجاب، وهو الأمر الذي يعارضه احمد ابو هشيمة.

وكانت ياسمين قد أعلنت مؤخرا، عودتها للدراما من جديد بعد غياب دام لفترة طويلة عن التلفزيون، من خلال مسلسل سيتم عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، بالاضافة الى مشاركتها في فيلم جديد "صقر المحروسة" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر تموز المقبل.