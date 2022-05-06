موقف محرج للفنان عمر الشريف .. معجبة أمريكية طلبت منه أمور منافية للآداب تحت تهديد السلاح .. (تفاصيل صادمة)

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض الفنان المصري العالمي عمر الشريف لعدد من المواقف الغريبة من قبل المعجبات والتي وصلت لمحاولة إحداهن الطلب منه أمور منافية للآداب تحت تهديد السلاح في إحدى فنادق أمريكا.

وقال الشريف في أحد المقابلات التلفزيونية السابقة أنه تفاجئ بدخول المرأة عليه غرفته ومحاولتها التحرش به تحت تهديد السلاح وهو أمر الذي جعله يشعر بالخوف الشديد.وأكد الفنان العالمي أنه لم يستحب لها فغضبت بشدة ثم انصرفت عنه، وقالت له المرأة بعد رفضه لها: “أنت ليس كما يقال لم تكن بكامل وعيها.

وأشار أيضًا إلى أن المرأة لم تكن بكامل وعيها وهو الأمر الذي دفعها لمحاولة التحرش به، قائلاً: “لم تكن سيئة، ولم تكن جميلة، لكنها غريبة”.

وبدأت رحلة عمر الشريف مع الفن حينما اكتشفه المخرج يوسف شاهين وقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم “صراع في الوادي” الذي حصد جماهيرية واسعة، وتوالت عليه الأفلام حتى التقى بالمخرج “دافيد لين” في أوائل التسعينات ومهد له طريق العالمية.

وقدم “عمر” فيلمه الأول “لورانس العرب” ولقى شهرة كبيرة ثم قدم فيلم “دكتور جيفاغو” مع المخرج ذاته ليحقق نجاحًا واسعًا أيضًا وغيرها الكثير من الأفلام العالميه