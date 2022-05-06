نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اغتصبها وضربها عارية وكاد يكسر أنفها.. أمبر هيرد تواصل شهادتها حول علاقتها بـ جوني ديب على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أدلت الممثلة أمبر هيرد، بطلة فيلم “أكوامان”، بشهادتها لليوم الثاني، الخميس، في قضية تشهير تحظى بمتابعة واسعة رفعها زوجها السابق جوني ديب، وتحدثت عن المرات التي قالت إنه تعدى عليها بالضرب بدافع الغيرة، مشيرة إلى أنه ركلها في ظهرها وألحق بها إصابة في أنفها.

وقالت هيرد إن ديب في إحدى المرات انزعج عندما علم أنها قبلت الممثل جيمس فرانكو في مشهد في فيلم “يوميات أديرال” عام 2015.

وأضافت أنه ذات مرة وعلى متن طائرة خاصة، وصفها “بالعاهرة”، وسأل بإيحاءات جنسية صريحة عما “فعله فرانكو بجسدي”، مضيفة أن ديب كانت تفوح من فمه رائحة الحشيش والكحول.

وكشفت هيرد أنها غيرت المقاعد عدة مرات أثناء الرحلة، وألقى ديب عليها مكعبات الثلج والأواني. وقالت إنه في إحدى المرات، جاء ديب من خلفها وركلها في ظهرها، وأن حراس الأمن وأفراد طاقم الطائرة لم يتدخلوا.

وتابعت هيرد: “شعرت بالحرج لأنه ربما كان سيركلني ويسقطني أرضا أمام الناس”.

وفي واقعة أخرى، ذكرت أن ديب اتهمها بمغازلة شخص ما في حفل مت جالا في نيويورك. وفي غرفتهما بالفندق بعد الحدث، دفعها بقوة مما تسبب في وقوع مشاجرة بينهما.

وواصلت: “في مرحلة ما، كان يضربني على وجهي. ظننت أن أنفي قد كُسر”.

وانهارت الممثلة آمبر هيرد خلال أمام المحكمة وهيئة المحلفين، أثناء سردها قصة جديدة عن اعتداءات جوني ديب عليها خلال علاقتهما.

وروت آمبر هيرد واقعة جديدة عن تعدي جوني ديب عليها بالضرب وتمزيق فستانها، ودفعها باتجاه الحائط ممسكا بجسدها لينتزع الفستان كاملا ويستمر بضربها وهي عارية تماما.

وانهارت الممثلة باكية بشدة ولم تستطع التنفس من كثره بكاءها، وظلت تبقي لما يقرب من ١٥ دقيقة.

اغتصبها بزجاجة

وقالت آمبر هيرد للمحكمة:‏”جوني ديب اغتصبني بقارورة مشروب كحولي وقال لي (سأقتلك، اكرهك، اكرهك، اكرهك)”.

وروت آمبر تفاصيل الاغتصاب قائلة:” دفعني باتجاه الطاولة وصعد فوقي ووضع يده علي رقبتي لم أكن أستطيع التنفس، واغتصبني بالزجاجة مرة تلو الأخري حتي نزفت”.

وأدلى ديب (58 عاما) في وقت سابق من المحاكمة بشهادته أنه لم يضرب هيرد أبدا، وزعم أنها هي من كانت تعتدي عليه.

ويقاضي ديب، بطل فيلم (بايريتس أوف ذا كاريبيان) “قراصنة الكاريبي”، هيرد (36 عاما)، في دعوى تشهير تطالب بتعويض 50 مليون دولار، بدعوى أنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف الأسري.

ورفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار، قائلة إن ديب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.