بمشاركة إياد نصار وهنادي مهنا.. رقص وغناء محمد فراج وبسنت شوقي في ليلة “الحنة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يحتفل النجمان محمد فراج وبسنت شوقي بليلة الحنة الآن في مدينة سهل حشيش وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات راقصة للعروسين بصحبة عدد من النجوم مثل كمال منصور وإياد نصار وهنادي مهنا.

يذكر أن بسنت شوقي تصدرت محركات البحث عقب احتفالها بعد قرانها على محمد فراج وسط حضور نخبة من النجوم، في يونيو الماضي.

يأتي زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد تأجيل أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، بسبب ظروف العمل وارتباط فراج بتصوير دوره في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي استغرق أكثر من عام ومن بعده مسلسل “ضد الكسر”، وكذلك أزمة فيروس كورونا الذي كان العروسين من ضمن المصابين به.

وكان محمد فراج قد أعلن في عام 2019، خطبته من بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

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