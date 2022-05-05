انت الان تتابع خبر تعليق صادم من مبروك عطية على طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، علق أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية على طلاق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، قائلا: "الدنيا مقلوبة".

وأضاف عطية: "تزوجا والزواج شريعة ربنا وأذيع أنهما تطلقا والطلاق شريعة ربنا.. إيه اللي يقلب الدنيا"، مشيرا بطريقة ساخرة انه ابو هشيمة قدم لياسمين خاتم بـ 3 ملايين، "كنتوا معاه في الفاتورة؟ ما جايز بربع مليون".

مشيرا انه ابو هشيمة استشاره كان سيقول له: "30 ألف حلو يا أبو حميد والباقي أكل بيه الغلابة"، ولو اكد انه اخرج زكاته، وتصدق "أقوله إيه مش كفاية زكاة وصدقة أقوله كمان اتبرع بكل مالك؟".

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية: "جابلها عربية بـ 10 ملايين، لو استشارني كنت هقوله كفاية عربية بنص مليون وكلها بتأدي الغرض والباقي ابني بيه مدرسة في بلدكم قالي باني 4".

واستطرد مبروك عطية: "غيرانة.. كان نفسك تبقي مثلها، ياريت أكون هي وآخد أنا العربية مش آخد أبو هشيمة التاجر الناجح"، مشيرا انه هناك نظرة سوداء من قبل البعض تجاه الأثرياء، "اللي معاه قرشين إحنا عايزينه يشحت اهدوا".

ووجه عطية رسالة للناس المهتمين بهذا الامر، مطالبا اياهم بترك "الملك للمالك"، قائلا: "لا هو هيبطل جواز ولا هي هتبطل جواز وتبقى الدنيا جميلة".

يذكر ان نبأ طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد ابو هشيمة قد أشعل مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وتصدر محركات البحث، حيث ادلت الفنانة تصريحات لموقع "صدى البلد"، مؤكدة ان الطلاق تم فعلا وبطريقة حضارية.