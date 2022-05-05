انت الان تتابع خبر اتفرج حمل أصالة بعد عمر الخمسين يضج الإعلام ومواقع التواصل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداولت تقارير إعلامية، والكثير من صفحات مواقع التواصل، خبر حمل الفنانة أصالة نصري من زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، وخاصة بعد ظهورها ببعض الصور ببطن منتفخ.

حيث تداولت العديد من الحسابات المعنية بنقل أخبار المشاهير، مجموعة لأصالة من كواليس تحضيراتها لاحياء السحور الرمضاني الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال شهر رمضان، وظهرت ببطن بارزة ومنتفخة، وهو ما أثار التكهنات حول حملها من فائق حسن.

وأثار هذا الخبر استهجان الكثير، وخاصة ان الفنانة تبلغ من العمر 52 عاما، وحملها اشبه بالمعجزة، لهذا تم اخذ هذا الخبر منحى السخرية رغم تصديق البعض له وتداوله بشكل مكثف، مرفق مع التبريكات والتهاني.

وبدورها علقت الاعلامية مي العيدان على خبر حمل أصالة من خلال حسابها الرسمي في موقع "تويتر" قائلةً: "انتو من صجكم مره عمرها ٥٢ سنه وينها وين الحمال... يا حبايبي هذا كرش رمضان من كثر ماكلت عصمليه ومجدره ومقلوبه".

وفي سياق منفصل، أثيرت العديد من الشائعات حول انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن، بالتزامن مع مغادرتهما إمارة دبي، وتوجه كل واحد منهما لقضاء أعماله واستكمال مشاريعه، والتزم الثنائي الصمت إزاء هذه الشائعات التي طالت زواجهما، وردا بطريقة غير مباشرة من خلال صورهما معا وغزلهما لبعضهما البعض على حساباتهما في مواقع التواصل، كما نفت العديد من الموقع الفنية هذا الخبر.

وفنيا أطلقت أصالة مؤخراً أغنية جديدة تحت عنوان " شكرا"، عبر حسابها في يوتيوب وأهدتها لكل أفراد عائلتها والأشخاص الداعمين لها من جمهور وأصدقاء، ويقول مطلع الأغنية الجديدة: "شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فـ تغير مودنا.. شكراً للناس اللي فارق جداً في حياتها وجودنا".



