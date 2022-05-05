انت الان تتابع خبر للكبار فقط .. نسرين طافش تتمدد وتخلع كل شيء على الشاطئ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -بعد الانتقادات التي تعرضت لها وتصنيفها كأسوأ الممثلات في وسم رمضان 2022، نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على انستغرام، من جلسة تصوير جديدة لها، على احد الشواطئ، وهي تتمدد مرتدية فستاناً باللون الأرزق المموج، وسدلت شعرها، ومتزينة بماكياج ناعم زاد من سحر اطلالتها، وعلقت: "اتصل مع طاقة جمال الخالق، يوم سعيد للجميع".

ونالت صورها اعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها، وعايدوها بالنسبة عيد الفطر، متمنين لها السعادة، بينما اتعبر البعض ان الفنانة ارادت ان تخلع تاثير الانتقادات عنها وتستجم، حيث علق احد المتابعين: "نسرين طافش تخلع الانتقادات وترتدي الأزرق على الشاطئ"، بينما علق آخر: "جمال طافش للكبار فقط لأن الصغار لا يحتملون".

يذكر ان نسرين طافش قد شاركت في موسم رمضان 2022 من خلال مسلسل "جوقة عزيزة"، الذي ظهرت فيه بشخصية راقصة، وأثارت الجدل بسبب دورها الجريئ وملابسها المثيرة التي اعتبرها الجمهور لا تليق بشهر الصيام، وكانت قد شاركت عبر حسابها على إنستجرام، عدة اطلالات من العمل، وهى ترتدى بدلات رقص مكشوفة.

وعلى صعيد آخر، صُنفت نسرين طافش من أسوأ الممثلين السوريين في الموسم الدرامي في شهر رمضان الجاري، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة البعث السورية التي رصدت منصة تريند أسماء 5 ممثلين، متحدثة عن الأسباب والمعايير التي اتبعتها في تحديد الأسوأ.

واعتبرت الصحيفة أن طافش عن دور عزيزة في مسلسل جوقة عزيزة هو الأسوأ في هذا الموسم، لأن الدور احتوى الكثير من المبالغة أما في المرتبة الثانية، فقد حلت الممثلة ترف التقي بمسلسل على قيد الحب، بدعوى أن أدائها كان مصطنعاً وبشكل واضح، واختارت صحيفة البعث الفنان شادي الصفدي عن دوره في مسلسل كسر عظم، بالمركز الثالث لانه أدى دوراً صامتاً لم يشكل اي فرق.

وجاء الفنان محمد قنوع في المرتبة الرابعة من الأكثر سوءً، عن دوره في مسلسل مع وقف التنفيذ، لأن الأداء طغى عليه البرود والحيادية، واحتل الفنان وائل رمضان على قائمة الأسوأ في المرتبة الخامسة بمسلسل حوازيق، لكون الشخصية لم تكن كوميدية كما يجب.