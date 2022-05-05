انت الان تتابع خبر موسكو: العقوبات الاقتصادية على روسيا تأتي بنتائج عكسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت موسكو، اليوم الخميس، على أن عقوبات الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب على روسيا تأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد العالمي، مشددة على أن الاقتصاد الروسي يشهد استقرارا ماليا وتحقيق الروبل لمكاسب خلال الأسابيع الماضية.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان صحفي: “أخذنا علما بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الخطط المحتملة لتشديد العقوبات ضد بلادنا، نوصي الدوائر الحاكمة في أمريكا، بأن توجه طاقاتها التي لا تعرف الكلل لحل المشاكل في الولايات المتحدة نفسها”.

وأضاف البيان: “يشهد استمرار تعزيز الروبل على استقرار القطاع المالي الروسي والاقتصاد الروسي ككل، ويعترف بصحة ذلك، العديد من الخبراء من الدول الغربية”.