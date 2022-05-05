أول تعليق من “الداخلية” عن الفيديو المتداول بتحرش مراهقين بسائحتين في منطقة الهرم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ملاحقة مجموعة من المراهقين الصغار لسائحات أجانب بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والتحرش بهن.

ونص البيان على أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ستقوم بفحص مقطع الفيديو المتداول بشأن ملاحقة عدد من الأشخاص لسائحات أجانب بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والتحرش بهن.

وأكدت المصادر الأمنية أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرًا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

وأوضح مقطع الفيديو لحظة محاولة فرار الفتيات الأجانب في أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهن، وملامسة أجسادهن، وتصويرهن دون إرادتهن.

وناشد مصور الفيديو، وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، التدخل الفوري لوقف ما أسماه «مهزلة التحرش بالسائحين في عيد الفطر بالهرم»، أمام إصرار مجموعة من المراهقين ممن لا يتجاوز أعمارهم 15 عامًا على اللحاق بالسائحتين، ومحاوطتهما والتقاط الصور عنوة ورفضهم الانصياع لمطلب المرشد المرافق للسياح بالابتعاد.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن إحالة الواقعة للتحقيق ومراجعة كاميرات المنطقة الأثرية وفتح تحقيق داخلي بالمنطقة مع مفتشي الآثار العاملين خلال التوقيت المذكور في الفيديو للتثبت من توقيتها، وهل فعلا تم تصويره خلال الأيام الماضية أم أنه من عدة سنوات وتم إعادة نشره.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن بعض السلوكيات الفردية يكون لها تأثير سلبي على القطاع بأكمله؛ لذا يتم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية؛ للتوعية بأهمية قطاع السياحة ورفع الوعي الأثري لدى الأجيال القادمة.