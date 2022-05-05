نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أمبر هيرد تنهار بالبكاء أمام المحكمة خلال حديثها عن أول واقعة اعتداء عليها من جوني ديب على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتلت الممثلة أمبر هيرد منصة الشهود لأول مرة أمس الأربعاء في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب، قائلةً إن من المؤلم استرجاع تفاصيل العلاقة بين ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الزوجين وأسرارها في قاعة المحكمة.

وفي الأسابيع الأولى من المحاكمة في ولاية فرجينيا، قال ديب خلال شهادته إن هيرد كانت تسيء إليه جسدياً ولفظياً، واستمع المحلفون إلى تسجيلات صوتية للحجج بين الزوجين. وكانت هيرد تنظر بصمت، وأحياناً تكون شاردة أو تغالب دموعها.

قالت هيرد في بداية شهادتها أمس: “كان هذا أكثر شيء إيلاماً وصعوبة مررت به في حياتي”.

قالت هيرد إن أول تعد جسدي عليها من قبل ديب حدث بعد أن سألته عما هو مكتوب على وشم باهت مرسوم على جسده. وأضافت أنه رد قائلاً “وينو”، فضحكت معتقدةً أنها مزحة.

وأضافت هيرد: “لقد صفعني على وجهي.. لم أكن أعرف ما الذي يجري. أنا فقط حدقت فيه”. وأكدت أن ديب صفعها صفعتين أخريين وقال “هل تعتقدين أن هذا أمر مضحك؟” موجهاً لها الشتائم.

وكانت طبيبة نفسية قد أدلت في وقت سابق بشهادتها أمام المحكمة وقالت إنها تعتقد أن الممثلة عانت من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب اعتداء ديب جسدياً وجنسياً عليها.

ويقاضي ديب (58 عاماً) هيرد (36 عاماً) في دعوى تشهير حيث يطالبها بتعويض قدره مليون دولار، قائلاً إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف المنزلي. بدورها، رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب فيها بـ100 مليون دولار، قائلةً إن ديب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وعلى مدى أربعة أيام من الإدلاء بشهادته، قال ديب إن هيرد كانت هي المعتدي، إذ ألقت ذات مرة زجاجة مشروب عليه فجرحت إصبعه. وأضاف: “في النهاية، أنا محطم”.

من جهتها، أنكرت هيرد إصابة إصبع ديب وقالت إنها ألقت بأشياء عليه فقط للفرار عندما كان يضربها.

وتقوم القضية على مقال رأي نشرته هيرد في ديسمبر 2018 بصحيفة “واشنطن بوست”. ولم يذكر المقال ديب بالاسم مطلقاً، لكن محاميه أخبر المحلفين بأنه من الواضح أن هيرد كانت تشير إليه. وتطلّق الزوجان في عام 2017 بعد أقل من عامين من الزواج.

وقال ديب، الذي كان ذات يوم من بين أبرز نجوم هوليوود، إنه لم يضرب هيرد أو أي امرأة أخرى وإن مزاعم هيرد كلفته “كل شيء”. وبالفعل فقد تم تعليق بعض أفلامه أو استبداله بممثل آخر. خيانة آمبر

أدعت آمبر هيرد أن طليقها جوني ديب اعتدى عليها بالضرب “ركلها” لاعتقاده بأنها تخونه مع الممثل جيمس فرانكو، كما أكدت آمبر هيرد خلال جلسة المحاكمة إنه من المروع أن تجلس في قاعة المحكمة لأسابيع تستمع إلى أشخاص يتحدثون عن حياتها مع جوني ديب، مضيفة أن ذلك كان “أصعب شيء” كان عليها أن تفعله على الإطلاق.

وكشفت آمبر هيرد قائلة “قابلت جوني ديب أثناء المفاوضات للعب دور في فيلم The Rum Diary، لم أكن معجبة بأعماله السابقة، ولم أكن معجبة فيه، لكنني كنت أعرف أنه أحد أشهر الأشخاص في العالم”.

طبيبة آمبر

أكدت دوان هيوز طبيبة الممثلة آمبر هيرد النفسية في جلسة المحاكمة المنعقدة حاليا، علي أن موكلتها آمبر هيرد أهدت لجوني ديب سكينا نقش عليه باللغة الإسبانية عبارة “حتى الموت”، لأنه قال لها إن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه العلاقة هي الموت.

وأوضحت الطبيبة النفسية دوان هيوز، أن آمبر اشتريت له بالفعل ذلك السكين، لأنها اعتقدت أنها ستكون هدية لطيفة خاصة بعد أن أخبرها جوني ديب أن السبيل الوحيد للخروج من هذه العلاقة هو الموت”.

وادعت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد أنها تعرضت للاغتصاب علي يد طليقها الممثل جوني ديب، وذلك في جلسة الثلاثاء، وقالت آمبر هيرد للمحكمة:‏”جوني ديب اغتصبني بقارورة مشروب كحولي وقال لي (سأقتلك، اكرهك، اكرهك، اكرهك)”.

فيما قالت دوان هيوز طبيبة نفسية لهيئة المحلفين يوم الثلاثاء إن آمبر هيرد عانت من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب الاعتداء الجسدي والجنسي على يد زوجها السابق جوني ديب.

وشهدت داون هيوز بأنها شخّصت هيرد بعد فحصها لمدة 29 ساعة ومراجعة سجلات العلاج، وأنها خلصت إلى أن ديب انخرط في “درجة عالية من العنف”، والتي قالت إنها مدفوعة بـ “الغيرة المهووسة” لجوني ديب والرغبة في إظهار الهيمنة.

احتفال جوني

احتفل الممثل جوني ديب بأول فوز على طليقته آمبر هيرد والذي تمثل في رفض المحكمة طلب الممثلة آمبر هيرد بإلغاء قضية تشوية السمعة التي رفعها جوني ديب ضدها، واحتضن جوني ديب محاميه بمجرد سماع حكم المحكمة وشد على يده في لحظة سعادة وارتياح بأنه من الممكن أن يفوز بالقضية ويبرأ سمعته من كل ادعاءات طليقته آمبر هيرد.

تشويه السمعة

وأعلنت القاضية التي تشرف على قضية جوني ديب وآمبر هيرد، رفضها طلب الممثلة آمبر هيرد بإلغاء قضية تشويه السمعة التي رفعها ضدها طليقها الممثل جوني ديب، والتي يطالبها فيها بتعويض قيمته ٥٠ مليون دولار.

“Aquaman 2”

وأعلنت مصادر من داخل شركة DC، أنه تم تقليص دور الممثلة آمبر هيرد في فيلم “Aquaman 2” لتصبح مدة ظهورها في الفيلم 10 دقائق فقط، بدلًا من لعب دور البطولة كما ظهرت في الجزء الأول من الفيلم.

ووصل عدد الموقعين على العريضة التي تطالب بمنع ظهور طليقة الممثل جوني ديب آمبر هيرد في فيلم Aquaman 2 إلى 2 مليون توقيع، وذلك بالتزامن مع جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة للفصل في قضايا العنف والتشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد.

وشهدت محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد عدة مفاجآت، من ضمنها استعراض رسائل متبادلة بينهما في 2014، تؤكد أن الثنائي كانا على علاقة قوية يملؤها الحب، وجاءت فيها: جوني “أحبك أكثر من الحياة يا ملاكي”.. آمبر: “أحبك أكثر كل يوم.. لا أتخيل حياتي بدونك.. لا أستطيع العيش بدونك”.

فيما هددت القاضية هيئة المحلفين بالطرد من قاعة المحكمة، بعد أن ضحكوا على مزحة ألقاها الممثل جوني ديب بشكل عفوي.

وكشف جوني ديب أن شركة ديزني أخبرته أنه لن يعود لتجسيد شخصية جاك سبارو في سلسة أفلام Pirates of the Caribbean بعد 3 أيام من إتهامات آمبر هيرد” له.

وقام محامي آمبر هيرد بتشغيل مقطع صوتي لشجار حدث بينها وبين جوني ديب، وكان يحتوي على ألفاظ بذيئة وعنف لفظي.

الهزيمة

وأكد الممثل جوني ديب خلال جلسة المحاكمة ضد آمبر هيرد، أنه يشعر بالهزيمة مهما كانت النتيجة قائلا: “مهما تكون النتيجة الحاسمة لهذه المحاكمة، فقد شعرتُ بالهزيمة في اللحظة التي وُجّهت لي فيها هذه الاتهامات… إن هذا الشعور سيلازمني ما حييت”.

وفضح الممثل الأمريكي جوني ديب طليقته آمبر هيرد في المحكمة وقام بتشغيل تسجيل صوتي يؤكد أن آمبر هيرد قامت بضربه أكثر من مرة، فيما شرح جوني ديب للقاضي خلال الجلسة، كيف قطعت طليقته آمبر هيرد أحد أصابعه بعد أن ضربته بزجاجة مشروب كحولي.

حزن جوني

عبر جوني ديب خلال جلسة الاستماع، عن حزنه وغضبه بأنه لا يستطيع تمثيل دور “جاك سبارو” بعد الآن بسبب “ادعاءات كاذبة” من آمبر هيرد.

وأكد جوني ديب في جلسة الاستماع أن علاقته بآمبر كانت جيدة في بدايتها قائلا: “في بداية علاقتي مع السيدة هيرد.. كانت عظيمة لدرجة يصعب تصديقها.. كانت عطوفة، كانت محبة، كانت ذكية، كانت لطيفة، كانت مضحكة، كانت متفهمة”.

بدء جلسات المحاكمة

وبدأت جلسات المرافعة في القضية التي رفعها جوني ديب ضد طليقته منذ أيام، في محكمة بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل اتهامات بالعنف المنزلي وقضايا تشهير، طالب فيها جوني ديب بتعويض مالي 50 مليون دولار، لتعارضه أمبر هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار.

وفي اليوم الأول من الجلسة، حرصت أمبر هيرد على الظهور بمظهر هادئ، كما قدم جوني ديب نفسه بشكل استراتيجي أيضًا، وفي اليوم الثاني من المحاكمة، واجه الأخير اتهامات من شهود عيان اتهموه بالتصرف بعنف، في حين قال فريقه القانوني إن تشهير أمبر هيرد يتبع نمطا من إدعاءاتها المتقنة والكاذبة، التي استمرت في التغيير والتطور بمرور الوقت من أجل قيمة “التواجد في هوليوود”.

الشهود

كما شهدت جلسات المرافعة والإفادات التي أدلى بها شهود العيان بعض التفاصيل المثيرة، أبرزها شهادة لوريل أندرسون، المعالجة النفسية التي عملت مع جوني ديب وأمبر هيرد في عام 2015، حيث أفادت أن كليهما متورط في “إساءة معاملة متبادلة”.

عُرضت شهادة لوريل أندرسون أمام هيئة القضاء في اليوم الثالث من المحاكمة، حيث قامت بتسجيلها عبر مقطع فيديو في فبراير الماضي، وتم عرض المقطع أثناء الجلسة صباح يوم الخميس الماضي، وقالت أندرسون إنها رأت الزوجين عدة مرات بين أكتوبر وديسمبر 2015، موضحة أن جلسات العلاج النفسي كانت متوترة، حيث فقد كلاهما أعصابه في كثير من الأحيان، موضحةً أن كلا الطرفين يتصفان بالعنف.

وأضافت الشاهدة أنها رأت “إساءة معاملة متبادلة” بين الطرفين، حيث إن أمبر هيرد تغضب كثيرًا عندما تشعر بعدم الاحترام، وفي بعض الأحيان تقوم بالتعدي على جوني ديب أولًا، وقالت إن أمبر هيرد كانت تقاطع جلسات الاستشارة في كثير من الأحيان.

من جهتهم، جادل محامو هيرد بأنها قالت الحقيقة، وأن رأيها محمي في إطار حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.

ويشرف قاض بمقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، خارج العاصمة الأميركية، على المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر حتى أواخر مايو.

وقبل أقل من عامين، خسر ديب قضية تشهير ضد صحيفة “ذا صن” البريطانية الشعبية التي وصفته بأنه “ضارب الزوجة”. وحكم قاض بالمحكمة العليا بلندن أنه اعتدى على هيرد بشكل متكرر.