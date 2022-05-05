مخرج “الكبير أوي” يشرح طريقة ظهور أحمد مكي بثلاث شخصيات في مشهد واحد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شرح المخرج أحمد الجندي، طريقة ظهور أحمد مكي بثلاث شخصيات مرة واحدة في نفس المشهد، وهو الأمر الذي أثار حيرة عدد كبير من متابعي المسلسل.

وقال أحمد الجندي خلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON : هذه التفصيلة تمثل صعوبة كبيرة للممثل، لأنه يتكلم في لحظة مع شخصية غير موجودة أمامه ويتوقع رد فعلها، وهذا أمر يسبب الجنون مثلا عندما يقول جوني شيئا تافها ويتخيل رد فعل الكبير بدون أن يكون أمامه.

وأضاف : أحمد مكي أكثر شخص يتعب في المسلسل، لأنه متواجد في جميع المشاهد سواء بشخصية الكبير أو جوني أو حزلقوم، وعليه أن يبدل ملابس الشخصية بين كل أداء والآخر، أما نحن فنستغل الوقت الذي يستغرقه في تبديل ملابسه في لعب الطاولة، وفي بعض المشاهد من هذا النوع تركنا الكاميرا مثبتة في مكانها إلى اليوم التالي.

وتابع : عدد كبير من الناس لهم أفضال على هذا المسلسل مثل فريق الإخراج والإنتاج والملابس والديكور والتصوير، وأسلوب العمل الذي اتفقت مع أحمد مكي عليه من 2007 هو أسلوب تشارلي تشابلن، وخروج الضحك من الشخصيات والورق والصورة المضبوطة.

ومسلسل “الكبير أوي 6” من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.