وزيرة الثقافة تهنئ التشكيلى الكبير محمد عبلة لحصوله على وسام جوتة الالمانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:28 مساءً - عبد الدايم : محمد عبلة اول تشكيلي عربي ينال وسام جوتة الالمانى وحصوله عليه يعبر عن اصالة وتميز الابداع المصرى

هنأت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التشكيلى الكبير محمد عبلة لحصوله على وسام جوتة لعام 2022 والذي تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في العالم وذلك تكريما لجهوده في مجال الفن والتبادل الثقافي .

واعلنت عبد الدايم الفخر بحصول عبلة على وسام جوتة ، مؤكدة انه اول تشكيلي عربي يحصل عليه ، واضافت انه يعبر عن اصالة وتميز الابداع المصرى حيث يظهر فى اعمال الفنان الكبير التنوع الثقافى للوطن ، متمنية له استمرار التوفيق والنجاح .

يذكر ان التشكيلى الكبير محمد عبلة مواليد محافظة الدقهلية عام 1953، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المصريين ، أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية ، وشارك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا ، حصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين وبلدية أوربرو بالسويد وبلدية فالسروده بألمانيا.