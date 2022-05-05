إليسا تحتفل بأغنيتها الجديدة” من أول دقيقة” مع سعد لمجرد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:28 مساءً - احتفلت النجمة إليسا، بأغنيتها الجديدة " من أول دقيقة" دويتو مع النجم سعد لمجرد، وتحقيقها مشاهدات عالية على اليوتيوب في أقل من 24 ساعة بعد طرحها، أمس الأربعاء.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: استيقظت على هذا الرقم 1.7 مليون على يوتيوب و 2.4 مليون على إنستجرام لا يمكنني أن أكون ممتنه أكثر من ذلك ولا أستطيع أن أفعل ذلك بدونكم جميع متابعينى بحبكم جدا".

وطرح النجم المغربى سعد لمجرد والنجمة اللبنانية إليسا، دويتو جديد تحمل اسم "من أول دقيقة" من ألحان رامى جمال، أمس الأربعاء.

واحتفلت مؤخرا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.